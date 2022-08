Ci sono quelle verdi e quelle pedonali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ci sono quelle verdi e quelle pedonali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ZONE

Significato/Curiosita : Ci sono quelle verdi e quelle pedonali

Restrizioni alla circolazione su aree pedonali.“ ^ le isole pedonali compiono 30 anni ^ "se le infrastrutture stradali e ferroviarie alterano il paesaggio...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi zone (disambigua). zone (zòne oppure sù in dialetto bresciano) è un comune italiano di 1 031... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 17 agosto 2022

