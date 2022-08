Sono lontane nell hot dog - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono lontane nell hot dog. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : TD

Significato/Curiosita : Sono lontane nell hot dog

Disambiguazione – se stai cercando il fumetto, vedi dylan dog (fumetto). dylan dog è un personaggio dei fumetti creato da tiziano sclavi ed elaborato graficamente...

Del lavoro td – codice fips 10-4 di trinidad e tobago td – codice iso 3166-1 alpha-2 di ciad .td – dominio di primo livello di ciad <td>...</td>- elemento... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 17 agosto 2022

Altre definizioni con sono; lontane; nell; Se sono accesi, sono vivi; sono sorelle per vocazione; sono pari nel golfo; Lo sono certi comportamenti fuori dal senso comune; Fenomeno di imitazione di culture e arti lontane ; Zone limitrofe o non troppo lontane ; Sono lontane in pony express; lontane nei Led Zeppelin; nell e foglie e nell e gemme; È volante nell e fiere; Conforta nell e sventure; Maestria nell operare; Cerca nelle Definizioni