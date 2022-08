Lo sono le acque ricche di prede - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo sono le acque ricche di prede. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : PESCOSE

Significato/Curiosita : Lo sono le acque ricche di prede

Prevalentemente notturno. è noto per avere lo spettro alimentare più ampio di tutti gli squali, con una gamma di prede che include crostacei, pesci, foche,...

Sollevano dal fondale le sostanze nutrienti, ne fanno una delle zone più pescose al mondo. il mescolarsi di acque calde e fredde è causa però anche di nebbia... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 17 agosto 2022

