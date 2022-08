Sollevata e sostenuta in alto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sollevata e sostenuta in alto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : SOSPESA

Significato/Curiosita : Sollevata e sostenuta in alto

Punto più alto della città e poi lapidati fino alla morte". alcuni omosessuali sono stati legati e portati in cima al tetto del palazzo più alto della città...

sospesa – album di antonella ruggiero del 1999 sospesa – singolo di malika ayane del 2008 altri progetti wikizionario wikizionario contiene il lemma di... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 17 agosto 2022

Altre definizioni con sollevata; sostenuta; alto; Servono per tenere sollevata la legna nel caminetto; sostenuta ... con il cibo; sostenuta e sprezzante; Non è sostenuta dalla fede; sostenuta , aiutata; Con l asta si fa più alto ; Portata più in alto ; Grande alto piano indiano; Fa fare un passo verso l alto o il basso; Cerca nelle Definizioni