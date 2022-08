La sigla che indica manipolazioni genetiche - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La sigla che indica manipolazioni genetiche. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : OGM

Significato/Curiosita : La sigla che indica manipolazioni genetiche

Possibile conoscere a priori le modificazioni genetiche indotte. nuove tecniche di manipolazione genetica chiamate cisgenesi e genome editing saranno studiate...

Disambiguazione – "ogm" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi ogm (disambigua). un organismo geneticamente modificato (ogm) è un organismo... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 17 agosto 2022

