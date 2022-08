Siedono in Parlamento - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Siedono in Parlamento. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SENATORI

Significato/Curiosita : Siedono in parlamento

Legislativa più grande al mondo, dopo il parlamento dell'india[senza fonte]; il corpo elettorale del parlamento europeo costituisce inoltre il più grande...

Repubblica e i senatori quella di "senatori della repubblica" (abbreviazione sen.). senato deputato senatore a vita (ordinamento italiano) senatore di diritto... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 17 agosto 2022

