Sfocia nell Adriatico a sud di Pescara - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sfocia nell Adriatico a sud di Pescara. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SANGRO

Significato/Curiosita : Sfocia nell adriatico a sud di pescara

Attraversato la val pescara, sfocia nel mare adriatico nell'omonima città. i latini lo chiamavano aternus. da questo nome derivò quello di aternum con cui...

Castel di sangro, il sangro si immette nel lago di barrea, un bacino artificiale creato nel 1951. dopo aver attraversato l'abitato di castel di sangro, il sangro... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 17 agosto 2022

Altre definizioni con sfocia; nell; adriatico; pescara; sfocia tra Adige e Reno; sfocia presso Lanciano; sfocia a Scalea; Vi sfocia il Po; L insidia nell esca; La crocetta nell e moltiplicazioni; nell Odissea si cibavano dei fiori dell oblio; S infila nell e narici dei buoi per condurli a mano; Ha un grande porto turistico sull adriatico ; Macchina da pesca tipica dell adriatico ; Costruzione per pescare nell adriatico ; Ha le Bocche sull adriatico ; pescara per l ACI; Col Sagittario nel pescara ; Prime di pescara ; Il Giovanni ex allenatore di calcio a pescara ; Cerca nelle Definizioni