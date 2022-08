Scoprì l isola di Terranova - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Scoprì l isola di Terranova. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

E più nello specifico nell'isola poi conosciuta come terranova. si ritiene che leif sia nato intorno al 970, secondogenito di erik il rosso (eiríkr rauði)...

Giovanni caboto, in veneziano zuan chabotto, noto tra gli anglofoni anche come john cabot (gaeta, 1450 circa – 1498 circa), è stato un navigatore ed esploratore...