Lo Scholz successo ad Angela Merkel - Cruciverba

Soluzione 4 lettere : OLAF

Significato/Curiosita : Lo scholz successo ad angela merkel

Trentacinque giorni dopo la fine del suo mandato, schröder lasciò il posto a angela merkel, ritirandosi dalla politica ed entrando nel mondo degli affari. è il...

olaf scholz (ipa: ['olaf ʃɔlts]; osnabrück, 14 giugno 1958) è un politico tedesco, cancelliere federale della germania dall'8 dicembre 2021. membro del...

