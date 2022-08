Sbiancate in volto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sbiancate in volto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : CEREE

Significato/Curiosita : Sbiancate in volto

Una buona penna" / sa scrivere bene); l'effetto per la causa ("è sbiancato in volto" / "si è spaventato"); il contenente per il contenuto ("bere un bicchiere"...

Pascuorum appartiene al gruppo dei bombi pocket makers, costruttori di tasche ceree alla base della camera larvale, dove viene immagazzinato il polline e da...

