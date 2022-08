Sara __, grande tennista - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sara __, grande tennista. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ERRANI

Significato/Curiosita : Sara __, grande tennista

Scrisse: "se crawford vincesse, sarebbe come segnare un grande slam nel bridge". il tennista australiano vinse due set della finale contro fred perry...

Quella fed cup che per la prima volta sara errani fece coppia con roberta vinci: l'8 febbraio 2009 il doppio errani-vinci si impose in due set (6-4, 6-4) sulle... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 17 agosto 2022

Quella fed cup che per la prima volta sara errani fece coppia con roberta vinci: l'8 febbraio 2009 il doppio errani-vinci si impose in due set (6-4, 6-4) sulle... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 17 agosto 2022

Altre definizioni con sara; grande; tennista; Lo subì sara jevo tra il 1992 e il 96; sara __, campionessa di tennis; Con fichi così, le nozze non sara nno all altezza; Un arnese come il sara cco; grande a Venezia; grande altopiano indiano; Il Mastroianni grande attore di cinema; grande dipinto murario tipico del passato; Il nome del Berrettini tennista italiano; Lendl, grande tennista ; Stefanos, tennista greco; L Adriano grande tennista italiano;