Un saluto diretto a chi si incontra dopo tanto tempo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un saluto diretto a chi si incontra dopo tanto tempo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : BENTROVATO

Significato/Curiosita : Un saluto diretto a chi si incontra dopo tanto tempo

Di saluto in lingua friulana. è utilizzata come formula di benvenuto/bentrovato, ma soprattutto come formula di commiato. nel friuli medioevale, però... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 17 agosto 2022

Altre definizioni con saluto; diretto; incontra; dopo; tanto; tempo; saluto ... a tarda ora; Un saluto ... triste; Un saluto che oggi molti stranieri capiscono; saluto spagnolo; Peter diretto re d orchestra; Ha interpretato e diretto La vita è bella; Un film del 1996 diretto da Lina Wertmüller; Fabrizio, ex diretto re di Rai Uno; S incontra no uscendo; Chi ci va, incontra lo sfacelo; Finire per incontra re; Idolo incontra stato; Il mais dopo che è esploso; Rimettersi in piedi dopo una caduta; Arriva dopo il presente; Un locale da dopo cena; Intanto , nel mentre: nel __; La tensione tanto amata da Alfred Hitchcock ing; Parlare tanto per parlare; Lo è tanto il guastatore quanto il pontiere; Erano ipocriti al tempo di Gesù; Lo studio dell evoluzione della lingua nel tempo ; Città romagnola un tempo chiamata Montefeltro; È subordinata al tempo che farà; Cerca nelle Definizioni