Saltare di palo in frasca - Cruciverba

Soluzione 8 lettere : DIVAGARE

Significato/Curiosita : Saltare di palo in frasca

saltare di palo in frasca cambiare improvvisamente e più volte da un argomento all'altro, senza che ci sia alcun nesso tra gli argomenti. saltare il...

in tal maniera lo yoga, influendo insieme sulla vita psichica e su quella...

