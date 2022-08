Ci si rivolge a quello competente - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ci si rivolge a quello competente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : FORO

Significato/Curiosita : Ci si rivolge a quello competente

Soltanto questi tribunali sono competenti per le cause di nullità matrimoniale. il primo tribunale a cui ci si rivolge viene chiamato tribunale di primo...

Cercando "foro romano" in senso generico, vedi foro (urbanistica). coordinate: 41°53'31.92n 12°29'06.72e / 41.8922°n 12.4852°e41.8922; 12.4852 il foro romano... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 17 agosto 2022

Altre definizioni con rivolge; quello; competente; rivolge rsi all autorità giudiziaria; Compagine sociale a cui si rivolge va Marx; I... signori ai quali ci si rivolge ; Epistola che il Papa rivolge a vescovi e fedeli; quello ascorbico è la vitamina e; quello di pagina ospita delle note; quello a mano si tira; C è quello frigio e quello ... a sonagli; Può essere competente ; Si chiede a chi è competente ; Ferrata e competente in materia; Esercita un potere persona competente in un campo; Cerca nelle Definizioni