I rivali dei Lancaster nella guerra delle Due Rose - Cruciverba

Soluzione 4 lettere : YORK

Della storiografia inglese) tra due diversi rami della casa regnante dei plantageneti: i lancaster e gli york. la guerra fu così denominata, nel xix secolo...

york (ipa ['jk]) è una città del regno unito nella contea inglese del...

