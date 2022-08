Riunioni culturali in abitazioni private - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Riunioni culturali in abitazioni private. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SALOTTI

Significato/Curiosita : Riunioni culturali in abitazioni private

Fossero stati ancora realizzati i servizi previsti a complemento delle abitazioni. in particolare il quarto piano della stecca centrale fu occupato abusivamente...

Secolo che il salotto letterario prese la forma organizzativa dell'epoca moderna. nell'epoca illuminista, dopo che le accademie, nate dai salotti, erano divenute... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 17 agosto 2022

