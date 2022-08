Riparazione di uno strappo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Riparazione di uno strappo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Riparazione di uno strappo

Sts-120, nel corso di un'altra attività extra-veicolare (eva) per la riparazione di uno strappo in un pannello solare, è stato perso un paio di pinze. durante...

Come una rete sulla quale risaltano motivi geometrici ricamati a punto rammendo o punto tela. la rete filet era originariamente opera maschile e veniva...