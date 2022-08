Riparare, porre rimedio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Riparare, porre rimedio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : OVVIARE

Significato/Curiosita : Riparare, porre rimedio

Di un disagio per aver infranto delle regole e ci stimola dunque a porre rimedio alle conseguenze dannose dei nostri atti. vi è anche un senso di colpa...

In formato digitale, che per la prima volta nella storia ha permesso di ovviare all'insuperabile limite di ogni supporto analogico precedente, cioè la...

Altre definizioni con riparare; porre; rimedio; Un esperto che sa riparare apparecchi riceventi; Sa riparare gli avvolgibili; riparare o rivestire; Proteggere e riparare ; Disporre in fila; porre rimedio a una situazione irregolare; Un mobiletto per riporre varie cose; Deporre in giudizio; Porre rimedio a una situazione irregolare; Un rimedio per tutti i mali; Quello del diavolo è un rimedio fitoterapico; La danza pugliese rimedio al morso di un ragno; Cerca nelle Definizioni