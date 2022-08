Un remo che non si fissa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un remo che non si fissa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : PAGAIA

Significato/Curiosita : Un remo che non si fissa

Il remo a destra, il numero 2 ossia il vogatore che segue dietro di lui a sinistra, quindi il 3 destra e il 4 ancora a sinistra. questa però non è una...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi pagaia (disambigua). la pagaia (detta anche pagaja) è lo strumento che permette di manovrare... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 17 agosto 2022

Altre definizioni con remo; fissa; __ Silvia, la madre di Romolo e remo ; Ottimo formaggio cremo so dell Emilia-Romagna; Cremo na, comico e mago; Ideò una scala per valutare i terremo ti; Si fissa per la scadenza; Un piolo fissa to nel legno; Quorum fissa to al 50 per cento; fissa re la gemma sull anello; Cerca nelle Definizioni