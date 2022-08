Quello a mano si tira - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quello a mano si tira. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : FRENO

Significato/Curiosita : Quello a mano si tira

Testa, mentre l'altro braccio (quello più vicino al difensore) crea spazio per proteggere la palla; la mano che tira si piega quando il braccio è completamente...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi freno (disambigua). il freno è un dispositivo utilizzato per rallentare o bloccare il movimento... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 17 agosto 2022

Altre definizioni con quello; mano; tira; C è quello frigio e quello ... a sonagli; quello labiale tende a ripresentarsi; quello di Jules Verne è al centro della Terra; quello dei figli spetta ai genitori; S infila nelle narici dei buoi per condurli a mano ; Forte e sicura come una stretta di mano ; Illustrazione su antichi mano scritti; Finimento da cavallo per condurlo a mano a piedi; Attira turisti in Toscana; tira nno, sovrano assoluto; Spaghetti cinesi tira ti a mano; tira re il fiato; Cerca nelle Definizioni