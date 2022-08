Quello ascorbico è la vitamina e - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quello ascorbico è la vitamina e. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ACIDO

Voce principale: vitamine. l'acido l-ascorbico, o semplicemente acido ascorbico (noto anche come principio antiscorbutico e vitamina c) è un composto organico...

In chimica, un acido è una molecola o ione in grado di donare uno ione idrogeno h+ (acido di brønsted-lowry), o in grado di formare un legame covalente...

Altre definizioni con quello; ascorbico; vitamina; Ci si rivolge a quello competente; quello di pagina ospita delle note; quello a mano si tira; C è quello frigio e quello ... a sonagli; Acido ascorbico o __; Quello ascorbico è la vitamina C; Il nome più comune dell'acido ascorbico ; Frutto rosso ricco di vitamina C; La vitamina anti-pellagra; Una vitamina ; Quella di vitamina C provoca lo scorbuto; Cerca nelle Definizioni