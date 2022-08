Quelli satellitari aiutano a non perdersi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quelli satellitari aiutano a non perdersi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : NAVIGATORI

Significato/Curiosita : Quelli satellitari aiutano a non perdersi

Il plurale di navigatore. classe navigatori – classe di imbarcazioni militari. navigatori – zona urbanistica del comune di roma.... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 17 agosto 2022

Altre definizioni con quelli; satellitari; aiutano; perdersi; Persona i cui genitori non sono quelli biologici; A quelli sott olio sono tolte le spine; Sono famosi quelli di Riace; Ci sono quelli scelti; Consentono le comunicazioni wireless satellitari ; La sigla dei navigatori satellitari ; I navigatori satellitari ; Storie morali... satellitari ; aiutano a fuggire; aiutano la crescita notevole dei muscoli; aiutano a decidere cosa mettere in valigia; aiutano a stare meglio; In quelli della memoria può perdersi qualcosa; Aiutano i lettori a non perdersi nelle ricerche; perdersi in centro; perdersi d'animo; Cerca nelle Definizioni