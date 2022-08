Quelli lattici sono utili all organismo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quelli lattici sono utili all organismo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : FERMENTI

Significato/Curiosita : Quelli lattici sono utili all organismo

Probiotici sono “micro-organismi vivi che, somministrati in quantità adeguata, apportano un beneficio alla salute dell'ospite”. i batteri lattici (lab, lactic...

fermenti – rivista culturale italiana fermenti (ah, wilderness!) – opera teatrale di eugene gladstone o'neill fermenti lattici – componenti della fermentazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 17 agosto 2022

