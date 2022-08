Quelle dure si ricordano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quelle dure si ricordano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : LEZIONI

Significato/Curiosita : Quelle dure si ricordano

Dicembre 2019). lezioni private

Altre definizioni con quelle; dure; ricordano; Si dice che quelle fatte all aperto facciano bene; quelle di gas serra sono dannose per l ambiente; quelle che stanno in testa; Nelle città ci sono quelle a traffico limitato; Tale da produre movimento; Insetto che danneggia le radici delle verdure ; Comporta la cosiddetta dure zza dell acqua corrente; Verdure che si mangiano per lo più cotte; Dare lezioni che si ricordano ; Non ricordano mai nulla; ricordano Matera; Si ricordano con i difetti;