Quella olimpica viene portata dalla Grecia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quella olimpica viene portata dalla Grecia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : FIACCOLA

Significato/Curiosita : Quella olimpica viene portata dalla grecia

Fiamma olimpica, o fuoco olimpico, è portata dalla torcia olimpica (chiamata anche fiaccola) e brucia durante lo svolgimento dei giochi olimpici nel braciere...

Legata alla fiamma. il primo movimento che usò il simbolo nella versione fiaccola fu la giovane italia, movimento giovanile dell'msi, a metà degli anni 1950... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 17 agosto 2022

