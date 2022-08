La professa il credente - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La professa il credente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : RELIGIONE

Significato/Curiosita : La professa il credente

il credo è, nella liturgia e devozione cattoliche, la professione di fede che la comunità credente fa nei momenti liturgici, principalmente nelle celebrazioni...

Cosa fosse la vera "religione". rispetto ai significati del termine "religione" nel mondo cristiano, lo storico delle religioni svizzero michel despland...

