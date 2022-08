Si pratica su percorsi accidentati - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si pratica su percorsi accidentati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : MOTOCROSS

Significato/Curiosita : Si pratica su percorsi accidentati

Sono mountain bike progettate per avere buone prestazioni in percorsi, tipicamente accidentati, in discesa. per questo sono in genere bi-ammortizzate (in...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi motocross (disambigua). il motocross (termine mutuato dalla lingua inglese dove nasce come composto... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 17 agosto 2022

