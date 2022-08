Si porge per salutare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si porge per salutare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : MANO

Significato/Curiosita : Si porge per salutare

Destra del celebrante quando gli porge un oggetto. nella chiesa ortodossa, è appropriato e uso comune per i laici salutare i presbiteri o i vescovi con un...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi mano (disambigua). nei primati la mano è l'organo prensile che si trova all'estremità distale dell'arto... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 17 agosto 2022

Altre definizioni con porge; salutare; Chi subisce un furto la sporge ; La cresta che sporge dall anca; Sporge dalla padella; Le sue sporge nze sono le anche; Levarselo è salutare ; Praticarlo è salutare ; Sano e salutare ; Suono che emette Fido per salutare Fufi; Cerca nelle Definizioni