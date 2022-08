Vi si poggia la pallina da golf - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vi si poggia la pallina da golf. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : TEE

Significato/Curiosita : Vi si poggia la pallina da golf

Interno come il tavolo da pool; inoltre, questo tavolo è caratterizzato da una copertura in pelle bianca o color avorio che poggia sul legno a ricoprire...

Jae-bum takata, conosciuto professionalmente con il nome brian tee (okinawa, 15 marzo 1977), è un attore e produttore cinematografico statunitense, noto... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 17 agosto 2022

Un sedile senza il poggia testa; poggia no sugli scalmi; Ripiano a muro su cui si poggia no oggetti, libri; Sbarre trasversali su cui poggia il carico dell autoveicolo; La pallina del badminton; Il chiodino sul quale si posa la pallina da golf; Legumi a pallina ; pallina di vetro forata; Sono pari nel golf o; Città sul golf o di Gaeta; Località affacciata sul golf o di Venezia; Un veicolo come la mongolf iera;