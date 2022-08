Piccola immagine sacra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Piccola immagine sacra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : SANTINO

Significato/Curiosita : Piccola immagine sacra

Studio per la sacra verso settentrione, massimo d'azeglio, olio su tela, 1828-1829 sacra di san michele dal sepolcro dei monaci ^ immagine finalista al...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi santino (disambigua). il santino è un cartoncino rettangolare tascabile con incisa o stampata... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 17 agosto 2022

Altre definizioni con piccola; immagine; sacra; Ha la coda solo da piccola ; Le abitanti della piccola regione sopra la Puglia; L entità amministrativa più piccola in Italia; piccola vendetta, sgarbo in risposta a qualcosa; immagine , figura; immagine in alto; immagine a lato; I puntini che formano un immagine sul computer; Quella dell Alleanza era sacra per gli Ebrei; La confermazione... fra i sacra menti; Olio consacra to usato nel rito del battesimo; Il sacra mento dell Eucarestia; Cerca nelle Definizioni