Il Peter di Hollywood Party - Cruciverba

Soluzione 7 lettere : SELLERS

Significato/Curiosita : Il peter di hollywood party

Significati, vedi hollywood party (disambigua). hollywood party (the party) è un film del 1968 diretto da blake edwards e interpretato da peter sellers, in...

Peter sellers, pseudonimo di richard henry sellers (portsmouth, 8 settembre 1925 – londra, 24 luglio 1980), è stato un attore, sceneggiatore, regista,...

