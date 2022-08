Pesci di mare ottimi al forno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pesci di mare ottimi al forno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CERNIE

Significato/Curiosita : Pesci di mare ottimi al forno

Cotto intero al forno, al sale, farcito, alla griglia o in court-bouillon, ma può anche essere sfilettato e cotto a filetti.. nel tipo di preparazione...

