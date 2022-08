L organo che raccoglie tutti i vescovi italiani - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L organo che raccoglie tutti i vescovi italiani. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : CEI

Significato/Curiosita : L organo che raccoglie tutti i vescovi italiani

Formazione del partito risale alla nascita dell'organo di stampa ufficiale dei repubblicani italiani, ovvero l'unità italiana diretto da maurizio quadrio (1861)...

Lago di cei – lago della provincia di trento (italia) casa dos estudantes di império – associazione culturale catalogo enciclopedico italiano – catalogo... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 17 agosto 2022

