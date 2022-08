Non gravato da tasse - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non gravato da tasse. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ESENTE

Significato/Curiosita : Non gravato da tasse

Incanalare ricchezza per le zone rurali, shanghai fu relativamente gravata da tasse a favore del governo centrale. la sua importanza per il benessere fiscale...

I redditi esenti sono quei redditi per i quali il contribuente non è tenuto al pagamento dell'imposta sulle persone fisiche (in italia, l'irpef). non vanno... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 17 agosto 2022

