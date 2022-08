Nome proprio che significa Allegro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nome proprio che significa Allegro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ILARIO

Significato/Curiosita : Nome proprio che significa allegro

Forma variata di (ge), che significa "terra", "terraferma" in secondo luogo, gaia rappresenta una forma femminile di gaio, nome di origine etrusca e dal...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi ilario (disambigua). ilario è un nome proprio di persona italiano maschile. maschili: ilaro... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 17 agosto 2022

Altre definizioni con nome; proprio; significa; allegro; Il nome di Debussy; Il nome della Aulenti; Mercato di Palermo che ha dato nome a un talk show; Una variante del nome Giacomo; È proprio una sciocchina; Ha nel proprio organico almeno un dipendente subordinato; È acceso d amore per il proprio Paese; Entrare in un sito col proprio account; Parole con lo stesso suono, ma diverso significa to; Studia il significa to delle parole; Insignifica nte. di poco conto; Hanno uguale significa to; allegro Mitico e famoso re di Cipro; Tra i sette nani è quello più allegro ; allegro e vivace; Di carattere allegro e che ama scherzare; Cerca nelle Definizioni