Nelle foglie e nelle gemme - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nelle foglie e nelle gemme. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : GE

Significato/Curiosita : Nelle foglie e nelle gemme

Significati, vedi foglia (disambigua). le foglie sono organi delle piante, specializzati nell'attuazione della fotosintesi. le foglie possono, in alcune...

Statunitense ge – simbolo chimico del germanio ge – codice vettore iata di transasia airways ge – codice iso 3166-1 alpha-2 della georgia ge – sigla provinciale... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 17 agosto 2022

Altre definizioni con nelle; foglie; nelle; gemme; È volante nelle fiere; Conforta nelle sventure; La crocetta nelle moltiplicazioni; S infila nelle narici dei buoi per condurli a mano; Tagliare i rami e le foglie ; Pianta erbacea con foglie pelose usata in cucina; Conifera che perde le foglie ogni anno; Prepara meringate e millefoglie ; È volante nelle fiere; Conforta nelle sventure; La crocetta nelle moltiplicazioni; S infila nelle narici dei buoi per condurli a mano; Le gemme preziose... anagramma di burini; Le gemme negli orologi; gemme di piante; Quelli della patata sono gemme ; Cerca nelle Definizioni