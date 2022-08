Nella morra cinese, batte la forbice - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nella morra cinese, batte la forbice. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.



Soluzione 5 lettere : SASSO

Significato/Curiosita : Nella morra cinese, batte la forbice

la morra cinese, comunemente conosciuta come sasso-carta-forbice, è un gioco di mano popolare, spesso giocato dai bambini. il gesto di partenza del gioco...

Il gran sasso d'italia (o semplicemente gran sasso) è il massiccio montuoso più alto degli appennini e dell'italia peninsulare, situato interamente in... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 17 agosto 2022

