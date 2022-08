Nel 1945 vi si tenne una storica conferenza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nel 1945 vi si tenne una storica conferenza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : JALTA

Significato/Curiosita : Nel 1945 vi si tenne una storica conferenza

Iniziati con la conferenza di teheran (28 novembre – 1º dicembre 1943) e conclusisi con la conferenza di potsdam (17 luglio-2 agosto 1945). nel dettaglio,...

La conferenza di jalta fu un vertice tenutosi dal 4 all'11 febbraio 1945 presso livadija, 3 km a ovest di jalta, in crimea, durante la seconda guerra mondiale... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 17 agosto 2022

Altre definizioni con 1945; tenne; storica; conferenza; Bomba come quella sganciata su Hiroshima nel 1945 ; La Armata che entrò a Berlino nel 1945 ; Ha visto la luce a San Francisco nel 1945 ; È nata nel 1945 ; Mollusco con le antenne ; A quella storica appartenne ro Crispi e Zanardelli; Li tenne a bada Penelope; Vendicò Agamennone uccidendo Clitenne stra; L amante storica di Hitler; storica sconfitta di Napoleone III; Regione storica del nordest italiano; La loro storica ritirata è raccontata nell Anabasi di Senofonte; Per qualcuno una conferenza , per altri una scuola; È la maggiore corda di una circonferenza ; La massima corda di una circonferenza ; Lo sono circonferenza , parabola, iperbole, ellisse; Cerca nelle Definizioni