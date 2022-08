Molto sviluppato in superficie - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Molto sviluppato in superficie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ESTESO

Significato/Curiosita : Molto sviluppato in superficie

I cetacei compiono una serie di comportamenti di superficie, che includono salti e acrobazie, il cui significato non è ancora del tutto chiaro. si pensa...

Commons wikimedia commons contiene immagini o altri file su ascii esteso (en) ascii esteso, su enciclopedia britannica, encyclopædia britannica, inc....

