Mercato di Palermo che ha dato nome a un talk show - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Mercato di Palermo che ha dato nome a un talk show. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : BALLARÒ

Significato/Curiosita : Mercato di palermo che ha dato nome a un talk show

Condotto da salvo la rosa. è stato il talk show più seguito in sicilia e tra i più visti in italia. è il secondo talk-show italiano più longevo (al primo posto...

Indiano della regione del deccan. secondo altri il nome ballarò è di origine tedesca, ferdinand ballaro' era il capitano del re ferdinando di aragona a palermo... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 17 agosto 2022

