Lo è la mela ancora acerba - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo è la mela ancora acerba.

Soluzione 5 lettere : ASPRA

Significato/Curiosita : Lo e la mela ancora acerba

la melannurca o mela annurca campana è un prodotto ortofrutticolo italiano che designa una varietà pregiata di mela tipica della regione campania, tale...

aspra è l'unica frazione di bagheria nella città metropolitana di palermo. si tratta di una borgata marinara che si affaccia sul golfo di palermo. i primi... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 17 agosto 2022

aspra è l'unica frazione di bagheria nella città metropolitana di palermo. si tratta di una borgata marinara che si affaccia sul golfo di palermo. i primi... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 17 agosto 2022

Altre definizioni con mela; ancora; acerba; Classificazione basata sulla quantità di mela nina; Grazie ad una mela teorizzò la gravità; I sali come il calomela no; mela mangiata solo cotta; Non ancora convertite alla fede cristiana; L ancora dello spettatore; Fiore che non si è ancora aperto; Non hanno più il lavoro e non hanno ancora la pensione; Sgradevole come la frutta acerba ; Esacerba re, peggiorare; Lo è la mela acerba ; Sgradevole perché acerba ;