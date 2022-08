Mayor, il sindaco di Londra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Mayor, il sindaco di Londra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : LORD

Mayor, il sindaco di londra

Della grande londra. il sindaco di londra (mayor of london o london mayor) è l'autorità elettiva che governa l'area della grande londra. il ruolo, creato...

Disambiguazione – "lord" rimanda qui. se stai cercando altri significati e persone di nome lord, vedi lord (disambigua). la camera dei lord (house of lords)... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 17 agosto 2022

Come gli sportivi Javier Sotomayor e Chaunté Lowe; Movimento a Milano per eleggere il sindaco Pisapia; Il sindaco la porta a tracolla; Giuseppe, il sindaco di Milano; Giorgio Gori ne è stato eletto sindaco nel 2014; Il lavoro... a londra ; Comuni a londra e a Sofia; Un famoso Bridge di londra ; Il nome dato a ciascuno dei tre obelischi egizi a londra , Parigi e New York;