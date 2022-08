Li lanciano i somari - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Li lanciano i somari. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : RAGLI

Significato/Curiosita : Li lanciano i somari

E lunghi cappelli a punta, quelli che contraddistinguevano i cosiddetti «asini» o «somari» nella scuola di un tempo, in un mondo di immagini generate...

Caporossi, enzo moscato, pippo delbono. nel 2008 fonda a roma la compagnia ragli, il cui nome è stato scelto per determinare un punto di partenza: il raglio... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 17 agosto 2022

Altre definizioni con lanciano; somari; Sfocia presso lanciano ; Quelli a spillo slanciano chi li indossa; Si lanciano verso cerchi concentrici; Si lanciano a piene mani; Proprie dei somari ; 3 come i somari in una canzone di Franco e Ciccio; Diventate Come somari ; Conduttore di somari ;