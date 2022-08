Un ingrediente dello strudel - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un ingrediente dello strudel. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : UVETTA

Significato/Curiosita : Un ingrediente dello strudel

Lo strudel (dal tedesco strudel, "vortice") è un dolce a pasta arrotolata o ripiena che può essere dolce o salata, ma nella sua versione più conosciuta...

(vitis apyrena l.) è detta "uva o uvetta di corinto"; negli stati uniti d'america è nota come zante currants (uvetta di zante), oppure come thompson seedless... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 17 agosto 2022

Altre definizioni con ingrediente; dello; strudel; Di solito è l ingrediente principale delle candele; Un ingrediente della carbonara e dell amatriciana; Un ingrediente molto usato nella cucina vegana; Sono l ingrediente base del risi e bisi; Gli estremi dello yeti; Accompagna la scopa nella rimozione dello sporco; Il nome dello Zidane del calcio; Ne ottiene uno sconto il carcerato modello ; Un ingrediente dello strudel e del panettone; Ingrediente che non deve mancare nello strudel ; I frutti per lo strudel ; I frutti per fare lo strudel ; Cerca nelle Definizioni