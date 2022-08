Impresa da medaglia al valore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Impresa da medaglia al valore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : EROISMO

Significato/Curiosita : Impresa da medaglia al valore

Seguente: medaglia d'oro al valor militare medaglia d'argento al valor militare medaglia di bronzo al valor militare croce di guerra al valor militare...

Disambiguazione – se stai cercando la figura mitologica e religiosa della grecia antica, vedi heros. disambiguazione – se stai cercando altri significati... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 17 agosto 2022

Altre definizioni con impresa; medaglia; valore; Ciò che produce un impresa grazie ad un altra; Imitare nell impresa ; impresa ... a stelle e strisce; Utilizzo di beni o servizi, da parte di un imprenditore, per finalità estranee all impresa ; Una faccia della medaglia e del tessuto; Quello della medaglia va sempre considerato; La medaglia per il secondo posto; Un atleta da medaglia d oro; Il valore del danno; Oggetto di valore ; Di grande valore , preziosa; Persona bassa o di poco valore : mezza __; Cerca nelle Definizioni