Impianto per pattinatori - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Impianto per pattinatori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : PALAGHIACCIO

Significato/Curiosita : Impianto per pattinatori

Su pista corta (stesso impianto del pattinaggio di figura) hockey su ghiaccio pattinaggio a vela sul ghiaccio - i pattinatori sfruttano la propulsione...

palaghiaccio – a caldaro sulla strada del vino nella provincia autonoma di bolzano palaghiaccio – a feltre in provincia di belluno palaghiaccio – a ferrara... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 17 agosto 2022

Altre definizioni con impianto; pattinatori; L impianto stereofonico; In mezzo all impianto ; Così è un impianto elettrico che non si vede; Fanno scattare l impianto d allarme; Cerca nelle Definizioni