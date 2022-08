Hanno perso un anno di scuola - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Hanno perso un anno di scuola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : RIPETENTI

Significato/Curiosita : Hanno perso un anno di scuola

Amici inseparabili, ma hanno perso le tracce una volta finita la scuola: peraltro daniele non era stato ammesso all'esame di maturità e da quel momento...

Liceale nella classe dei ripetenti, su cinedatabase, rivista del cinematografo. (en) la liceale nella classe dei ripetenti, su internet movie database... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 17 agosto 2022

