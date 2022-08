Guidò i Volsci contro l Urbe - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Guidò i Volsci contro l Urbe. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato/Curiosita : Guido i volsci contro l urbe

Per l'urbe: l'ebsione territoriale guidata dai re fu seguita da una controffensiva dei popoli circostanti (equi e volsci), che ridimensionarono i confini...

Gneo marcio coriolano, in latino gnaeus marcius coriolanus (527 a.c. – ...), generalmente conosciuto come coriolano, membro dell'antica gens marcia, fu...