Gli uccelli come le pernici - Cruciverba

Soluzione 10 lettere : GALLINACEI

Significato/Curiosita : Gli uccelli come le pernici

"classificate" come pernici, di dimensioni e caratteristiche molto diverse. genere lagopus lagopus lagopus - pernice bianca nordica lagopus muta - pernice bianca...

I galliformi (galliformes temminck, 1820) sono un ordine della classe degli uccelli che comprende uccelli a noi molto familiari come i tacchini, le faraone...

