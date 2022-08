La ginnastica a ritmo molto cadenzato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La ginnastica a ritmo molto cadenzato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : AEROBICA

Significato/Curiosita : La ginnastica a ritmo molto cadenzato

Siano nate soprattutto dal ritmo: per esempio, per imitare, battendo le mani o i piedi, il cuore che batte, il ritmo cadenzato dei piedi in corsa, o del...

L'allenamento aerobico può essere definito come cardiofitness. attrezzi come lo step, la bike, video lezioni di aerobica latino-americana, afro-aerobic, combi... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 17 agosto 2022

